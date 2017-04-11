«Сибирь» продлил контракт с Верещагиным

Защитник «Сибири» Иван Верещагин продлил контракт с клубом. Новое соглашение 22-летнего игрока обороны рассчитано на один год.

Воспитанник «Витязя» перешел в «Сибирь» по ходу сезона 2014/2015. В нынешнем сезоне на его счету 4 (1+3) очка при показателе полезности «–3» и 10 минутах штрафа.

Всего за три сезона в КХЛ он провел 164 матча и набрал 32 (7+25) очка при показателе полезности «–7» и 38 минутах штрафа.

Напомним, накануне стало известно о том, что исполняющим обязанности главного тренера «Сибири» назначен Павел Зубов.

При этом клуб покинули Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Константин Окулов, Георгий Мишарин и Йонас Кемппаинен.