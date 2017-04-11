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ВИДЕО ДНЯ: Полузащитник «Руха» не попал в пустые ворота

Источник:  Lenta.RuКомментарии

Полузащитник «Руха» Милош Пшибецки совершил курьезный промах в матче 28-го тура высшей лиги Польши с «Короной» (0:1).

На 13-й минуте 26-летний игрок вышел «один на один» с голкипером «Короны» Миланом Боряном.

Обойдя вратаря, Пшибецки остался перед пустыми воротами, но угодил в штангу.

Отметим, что в итоге «Рух» проиграл, пропустив единственный гол на 84-й минуте. После этого матча «Корона» оторвалась от «Руха» на четыре очка.

Добавим, что в нынешнем сезоне Пшибецки забил один гол в 16 матчах чемпионата.

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