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Алексей Ягудин: Для меня большая честь быть включенным в Зал славы

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал новость о том, что он вошел в Зале славы фигурного катания.

- Для меня большая честь быть включенным в Зал славы, я очень рад этому событию. Хочу поблагодарить всех, кто отдал свой голос за мою кандидатуру. Однако я стараюсь жить не прошлым, а настоящим, в котором моей основной победой, моим Залом славы является крепкая семья, две очаровательные дочки. Это круче всего, - сказал Ягудин ТАСС. 

Ягудин четырежды становился чемпионом мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трижды чемпионом Европы (1998, 1999, 2002). В Зал славы фигурного катания, находящийся в американском городе Колорадо-Спрингс, ранее были включены россияне Оксана Казакова, Артур Дмитриев, Людмила Белоусова, Олег Протопопов, Людмила Пахомова, Александр Горшков, Ирина Роднина, а также тренеры Тамара Москвина и Татьяна Тарасова.  

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