Джейми Каррагер: Я уважаю Венгера, но сейчас в «Арсенале» играют трусы, которые уклоняются от проблем
Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер подверг резкой критике волевые качества футболистов лондонского «Арсенала».
- Иногда игроки после поражения дают интервью и пытаются оправдываться. Не нужно мне после игры говорить, что случилось, покажите мне игру. Со стороны кажется, что игроки хотят перемен. Я уважаю Арсена Венгера, но пришло время что-то менять. Весь клуб — это одна проблема. В «Арсенале» привыкли считать, что место в четверке — отличный результат.
Забудьте про четверку, они должны бороться за трофеи, а не за попадание в топ-4. «Арсенал» утратил некоторые ценности, которые они использовали раньше. Какой отец хотел бы, чтобы его дочь была знакома с игроком «Арсенала»? Вы бы хотели этого? Трусы, которые уклоняются от проблем? С «Арсеналом» явно что-то не так, - цитирует Каррагера RT на русском со ссылкой на издание The Telegraph.
«Канониры» в данный момент занимают шестую строчку в турнирной таблице АПЛ.
10 апреля команда Арсена Венгера уступила «Кристал Пэлас» со счетом 0:3.
Матч
Кристал Пэлас - Арсенал - 3:0 (1:0)
Голы
Таунсенд 17 (1:0). Кабай 63 (2:0). Миливоевич 68 (3:0 - пен.).
Состав
Кристал Пэлас: Хеннесси, Сахо, Келли, Уорд, Панчон, Таунсенд, Миливоевич (Фламини, 82), Заха (Делэйни, 88), Кабай (МакАртур, 74), Бентеке Ж., Шлупп
Арсенал: Мартинес, Бельерин, Монреаль, Паулиста, Мустафи, Озил, Джака, Эль-Ненни (Рэмзи, 59), Уэлбек (Жиру, 60), Уолкотт (Окслейд-Чемберлен, 70), Санчес
Предупреждения:
нет - Мустафи, 22
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
10 апреля 22:00, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция