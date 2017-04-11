Джейми Каррагер: Я уважаю Венгера, но сейчас в «Арсенале» играют трусы, которые уклоняются от проблем

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер подверг резкой критике волевые качества футболистов лондонского «Арсенала».

- Иногда игроки после поражения дают интервью и пытаются оправдываться. Не нужно мне после игры говорить, что случилось, покажите мне игру. Со стороны кажется, что игроки хотят перемен. Я уважаю Арсена Венгера, но пришло время что-то менять. Весь клуб — это одна проблема. В «Арсенале» привыкли считать, что место в четверке — отличный результат.

Забудьте про четверку, они должны бороться за трофеи, а не за попадание в топ-4. «Арсенал» утратил некоторые ценности, которые они использовали раньше. Какой отец хотел бы, чтобы его дочь была знакома с игроком «Арсенала»? Вы бы хотели этого? Трусы, которые уклоняются от проблем? С «Арсеналом» явно что-то не так, - цитирует Каррагера RT на русском со ссылкой на издание The Telegraph.

«Канониры» в данный момент занимают шестую строчку в турнирной таблице АПЛ.

10 апреля команда Арсена Венгера уступила «Кристал Пэлас» со счетом 0:3.