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Тренеру «Баварии» пришлось оправдываться за поцелуй своего игрока

Сергей Данилевич
Источник:  BildКомментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти объяснил, почему поцеловал в щеку хавбека Франка Рибери после замены в матче 28-го тура чемпионата Германии против «Боруссии» из Дортмунда, в котором его команда победила со счетом 4:1.

- Он хорошо играл, и у него был день рождения, - цитирует Bild итальянского наставника. - Я решил, что его надо поцеловать.

Француз, которому в субботу исполнилось 34 года, уже на четвертой минуте встречи забил мяч, а вскоре после перерыва Рибери сделал еще голевой пас на Арьена Роббена, после которого все вопросы о победителе принципиального матча практически отпали.

Это не первый случай, когда известные тренеры «осчастливливают» поцелуями своих футболистов. Два года назад тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал признался, что поцеловал полузащитника Андера Эрреру в перерыве игры с «Астон Виллой».

Матч

Бавария - Боруссия - 4:1 (2:1)

Голы

Рибери 4 (1:0). Левандовски 11 (2:0). Герреру 20 (2:1). Роббен 50 (3:1). Левандовски 68 (4:1 - пен.).

Состав

Бавария: Ульрайх, Боатенг, Лам, Мартинес (Хуммельс, 81), Алаба, Рибери (Коста, 74), Видаль, Алонсо, Роббен, Алькантара, Левандовски (Киммих, 72)

Боруссия: Бюрки, Шмельцер, Герреру (Мерино, 70), Гинтер, Бартра, Папастатопулос, Пулишич, Пасслак, Кастро (Роде, 46), Обамеянг, Дембеле (Мор, 59)

Предупреждения:

Левандовски, 23; Видаль, 63 - Пасслак, 36; Бартра, 45; Бюрки, 67

Судья:

Марко Фритц (Германия)

Место и дата

08 апреля 19:30, Альянц Арена, Текстовая трансляция

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