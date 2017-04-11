Евгений Плющенко: Мишин уже давно заслужил право находиться в Зале славы

Ученик Алексея Мишина двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал новость о том, что его тренер вошел в Зал славы фигурного катания.

- Алексей Николаевич уже давно заслужил право находиться в Зале славы, он является величайшим тренером, - сказал Плющенко ТАСС. - Таких людей, как Мишин, у нас очень мало, поэтому его надо беречь и уважать. Он принес фигурному катанию множество новшеств, идей, является многогранным и талантливым человеком. Я очень рад этому событию.

В Зал славы фигурного катания, находящийся в американском городе Колорадо-Спрингс, ранее были включены россияне Оксана Казакова, Артур Дмитриев, Людмила Белоусова, Олег Протопопов, Людмила Пахомова, Александр Горшков, Ирина Роднина, а также тренеры Тамара Москвина и Татьяна Тарасова.

