Дарья Касаткина: Месяц назад я была еще ребенком. Благодаря команде я повзрослела

29-я ракетка мира Дарья Касаткина после победы на турнире Volvo Car Open в Чарльстоне рассказала, что ей позволило выиграть свой первый титул в WTA Tour.

– Честно говоря, я хотела выиграть свой первый титул быстрее, – приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA. – Уже в свой первый год в туре я думала: «Когда уже выиграю свой первый титул?» Все-таки я несколько раз выходила в полуфинал и показывала хорошую игру там. Все хотят получить все быстрее. А это произошло, когда мне почти уже 20 лет. Я рада, что это произошло здесь, в Чарльстоне, в таком красивом городе и на таком отличном стадионе. Я счастлива и благодарна за все.

– Вы приехали в Чарльстон после неудачного сезона на харде. Вы проиграли четыре матча подряд. Что для вас сошлось на этом турнире?

– Я была расстроена, но при этом очень мотивирована после не очень хорошего сезона на харде. Мы начали работать упорнее, стали более дисциплинированными. Спасибо моей команде, потому что месяц назад я была еще ребенком. Благодаря им я повзрослела. Это самое главное. Нужно решать, чего ты на самом деле хочешь в этой жизни.