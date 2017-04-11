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Виталий Мутко: Не стоит сейчас ждать от сборной России фееричной игры

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Президент РФС Виталий Мутко считает, что сейчас не стоит ждать от сборной России высоких результатов.

- У нас обновлена команда, тренер является одним из самых талантливых в России. Сразу ждать от этой сборной фееричного результата сложно, после Кубка конфедераций будем ставить задачи на чемпионат мира, - заявил Мутко.

При Станиславе Черчесове, который возглавил сборную России прошлым летом, команда провела семь контрольных матчей, в который два раза выиграла, дважды сыграла вничью и три раза проиграла.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе в группе A сыграют Россия, Новая Зеландия, Португалия и Мексика, а в группе B – Камерун, Чили, Австралия и Германия. 


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