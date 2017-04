Сергей Ковалев: Удары Уорда – как пощечины от женщины. Кого он может нокаутировать?

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев не впечатлен ударной мощью своего бывшего и будущего соперника Андре Уорда.

- Кого он может нокаутировать. Удары Уорда — как пощечины от женщины. Он не нокаутирует меня. В первом бою мой нос начал кровоточить из-за того, что он зацепил меня локтем. Это не был удар, - заявил Ковалев.

Kovalev: Ward Can't KO Me; He Slaps Like Woman When He Punches https://t.co/YL1sVsJO6P #boxing pic.twitter.com/OsXaREnJNw