Вячеслав Колосков: Главный конкурент «Спартака» – ЦСКА. У «Зенита» нет игры, это разрозненная команда

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о претендентах на чемпионство на премьер-лиге.

– Еще не все потеряно ни для ЦСКА, ни для «Зенита», особенно для ЦСКА. Именно армейцы еще в состоянии при условии пары осечек «Спартака» составить конкуренцию с точки зрения качества игры, класса. Именно ЦСКА более близок по конкурентоспособности к «Спартаку», который оторвался, но еще впереди много игр. И сегодня заведомо говорить, что «Спартак» станет чемпионом, я бы не стал. Я считаю, что главным конкурентом «Спартака» является ЦСКА.

У «Зенита» нет игры, что является самым главным. Плюс перепалка между Шатовым и главным тренером говорит о том, что внутри не все в порядке, что тоже снижает шансы. Но главное, повторюсь, нет игры. Это разрозненная команда – Мигель Данни сам по себе, Артем Дзюба сам по себе. Нет командной, как оркестр, игры, как было когда-то, – цитирует Колоскова «Р-Спорт».

Напомним, после 22 туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 43 очка. Вторую позицию делят ЦСКА и «Зенит», набравшие по 35 очков. Армейцы опережают сине-бело-голубые по личным встречам (1:1 в Петербурге, 0:0 в Москве).

В последнем туре РФПЛ красно-белые обыграли на выезде «Уфу» со счетом 3:1, ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1), а «Зенит» не смог выиграть у «Анжи» (1:1). После игры полузащитник петербургского клуба Олег Шатов, проходивший через микст-зону с Игорем Смольниковым, сказал, что «главному тренеру и без нас хорошо». Мирча Луческу на пресс-конференции заявил, что «Шатов сам отдалил себя от команды своими травмами».

Последний матч в чемпионате страны Шатов провел 2 апреля. Тогда он отыграл десять минут во встрече с казанским «Рубином» (2:0).