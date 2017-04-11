Евгений Пашутин: УНИКС проведет два товарищеских матча перед плей-офф Единой лиги ВТБ

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин рассказал, как казанский клуб распорядится паузой между последней игрой с «Астаной» и началом плей-офф.

– Мы планируем сыграть две товарищеские игры с хорошими командами, чтобы подготовиться к плей-офф. Уже ведутся переговоры. Сначала мы дадим небольшой отдых игрокам, потом вернёмся к тренировкам. Матчи нужны для того, чтобы набрать игровой ритм перед серией с «Локомотивом». Первая игра будет там, полный зал, давление – нам необходимо быть в тонусе, - цитирует Пашутина «Бизнес Online».

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ завершится 23 апреля.