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Евгений Пашутин: УНИКС проведет два товарищеских матча перед плей-офф Единой лиги ВТБ

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин рассказал, как казанский клуб распорядится паузой между последней игрой с «Астаной» и началом плей-офф.

– Мы планируем сыграть две товарищеские игры с хорошими командами, чтобы подготовиться к плей-офф. Уже ведутся переговоры. Сначала мы дадим небольшой отдых игрокам, потом вернёмся к тренировкам. Матчи нужны для того, чтобы набрать игровой ритм перед серией с «Локомотивом». Первая игра будет там, полный зал, давление – нам необходимо быть в тонусе, - цитирует Пашутина  «Бизнес Online».

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ завершится 23 апреля.  

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