Нандо де Коло: Все знают, как «Баскония» играет дома, поэтому нам нельзя проигрывать в Москве

Защитник ЦСКА Нандо де Коло высказался о «Басконии», с которым действующие чемпионы Евролиги сыграют в ¼ финала плей-офф.

«Баскония» – хорошо укомплектованная команда, которую тренирует очень перспективный тренер Сито Алонсо. Нам будет непросто. Все знают, насколько сильно баски играют дома, поэтому мы не должны допустить ни одной осечки в Москве.

Среди игроков соперника сложно выделить кого-то одного – они сильны прежде всего командной игрой, агрессивной защитой и быстрыми переходами из обороны в атаку», – приводят «Известия» слова де Коло.

Напомним, серия до трех побед начнется двумя матчами в Москве, которые пройдут 18 и 20 апреля.