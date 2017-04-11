Нандо де Коло: Все знают, как «Баскония» играет дома, поэтому нам нельзя проигрывать в Москве
Защитник ЦСКА Нандо
де Коло высказался о «Басконии», с которым действующие чемпионы Евролиги
сыграют в ¼ финала плей-офф.
«Баскония» – хорошо укомплектованная команда, которую тренирует очень перспективный тренер Сито Алонсо. Нам будет непросто. Все знают, насколько сильно баски играют дома, поэтому мы не должны допустить ни одной осечки в Москве.
Среди игроков соперника сложно выделить кого-то одного – они сильны прежде всего командной игрой, агрессивной защитой и быстрыми переходами из обороны в атаку», – приводят «Известия» слова де Коло.
Напомним, серия до трех побед начнется двумя матчами в Москве, которые пройдут 18 и 20 апреля.
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