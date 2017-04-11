Карл-Хайнц Румменигге: Левандовски останется с нами. «Бавария» не продает игроков, с которыми не хочет расставаться

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге завершил болельщиков в том, что нападающий Роберт Левандовски не перейдет в мадридский «Реал».

- Мы с Флорентино Пересом отлично знаем, что реально, а что нет. Он знает, что мы не расстаемся с теми игроками, которых не хотим продавать. Те же принципы и в самом «Реале». Европейские элитные клубы обладают авторитетом.

Два года назад мы продали им Крооса, а они нам Хаби Алонсо – и такой своеобразный обмен устроил обе стороны, - рассказал Румменигге.

Напомним, Роберт Левандовски забил в текущем чемпионате Германии 26 мячей.

12 апреля «Бавария» и «Реал» сыграют на «Альянц Арене» первый матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.