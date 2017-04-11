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Карл-Хайнц Румменигге: Левандовски останется с нами. «Бавария» не продает игроков, с которыми не хочет расставаться

Источник:  ASКомментарии

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге завершил болельщиков в том, что нападающий Роберт Левандовски не перейдет в мадридский «Реал». 

- Мы с Флорентино Пересом отлично знаем, что реально, а что нет. Он знает, что мы не расстаемся с теми игроками, которых не хотим продавать. Те же принципы и в самом «Реале». Европейские элитные клубы обладают авторитетом.

Два года назад мы продали им Крооса, а они нам Хаби Алонсо – и такой своеобразный обмен устроил обе стороны, - рассказал Румменигге.

Напомним, Роберт Левандовски забил в текущем чемпионате Германии 26 мячей.

12 апреля «Бавария» и «Реал» сыграют на «Альянц Арене» первый матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Матч

Бавария - Боруссия - 4:1 (2:1)

Голы

Рибери 4 (1:0). Левандовски 11 (2:0). Герреру 20 (2:1). Роббен 50 (3:1). Левандовски 68 (4:1 - пен.).

Состав

Бавария: Ульрайх, Боатенг, Лам, Мартинес (Хуммельс, 81), Алаба, Рибери (Коста, 74), Видаль, Алонсо, Роббен, Алькантара, Левандовски (Киммих, 72)

Боруссия: Бюрки, Шмельцер, Герреру (Мерино, 70), Гинтер, Бартра, Папастатопулос, Пулишич, Пасслак, Кастро (Роде, 46), Обамеянг, Дембеле (Мор, 59)

Предупреждения:

Левандовски, 23; Видаль, 63 - Пасслак, 36; Бартра, 45; Бюрки, 67

Судья:

Марко Фритц (Германия)

Место и дата

08 апреля 19:30, Альянц Арена, Текстовая трансляция


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