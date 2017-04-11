Карл-Хайнц Румменигге: Левандовски останется с нами. «Бавария» не продает игроков, с которыми не хочет расставаться
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге завершил болельщиков в том, что нападающий Роберт Левандовски не перейдет в мадридский «Реал».
- Мы с Флорентино Пересом отлично знаем, что реально, а что нет. Он знает, что мы не расстаемся с теми игроками, которых не хотим продавать. Те же принципы и в самом «Реале». Европейские элитные клубы обладают авторитетом.
Два года назад мы продали им Крооса, а они нам Хаби Алонсо – и такой своеобразный обмен устроил обе стороны, - рассказал Румменигге.
Напомним, Роберт Левандовски забил в текущем чемпионате Германии 26 мячей.
12 апреля «Бавария» и «Реал» сыграют на «Альянц Арене» первый матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
Матч
Бавария - Боруссия - 4:1 (2:1)
Голы
Рибери 4 (1:0). Левандовски 11 (2:0). Герреру 20 (2:1). Роббен 50 (3:1). Левандовски 68 (4:1 - пен.).
Состав
Бавария: Ульрайх, Боатенг, Лам, Мартинес (Хуммельс, 81), Алаба, Рибери (Коста, 74), Видаль, Алонсо, Роббен, Алькантара, Левандовски (Киммих, 72)
Боруссия: Бюрки, Шмельцер, Герреру (Мерино, 70), Гинтер, Бартра, Папастатопулос, Пулишич, Пасслак, Кастро (Роде, 46), Обамеянг, Дембеле (Мор, 59)
Предупреждения:
Левандовски, 23; Видаль, 63 - Пасслак, 36; Бартра, 45; Бюрки, 67
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
08 апреля 19:30, Альянц Арена, Текстовая трансляция