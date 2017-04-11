Антон Понкрашов: Если бы не ошибки, могли бы спокойно обыграть «Локомотив»

Защитник УНИКСа Антон Понкрашов прокомментировал от «Локомотива-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (77:83).

– Хорошая игра. Практически со всем справились. «Локомотив» пару раз «поймал» нас на ситуации, когда выпустил Зубкова третьим номером, и он забил несколько тяжёлых мячей. Пару раз были ошибки в защите, мы позволили им забить из свободных положений. Если убрать все эти моменты, мы могли бы спокойно выиграть, – цитирует Понкрашова корреспондент «Бизнес Online».

Для УНИКСа это девятое поражение в турнире. 13 апреля казанская команда примет «Астану».