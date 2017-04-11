Чемпион мира-2014 Кевин Гросскройц усилил состав «Дармштадта»
Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Кевин Гросскройц подписал контракт с «Дармштадтом».
Контракт с 28-летним игроком рассчитан до лета 2019 года. Ранее Гросскройц выступал за дортмундскую «Боруссию» и «Штутгарт».
Perfekt: Der #sv98 hat sich zur kommenden Spielzeit mit Kevin Großkreutz verstärkt! Der 28-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2019. pic.twitter.com/xuvoBr6smb— SV Darmstadt 98 (@sv98) 11 апреля 2017 г.
В данный момент «Дармштадт» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в своем активе по итогам 28 матчей лишь 15 очков.
В начале марта «Штутгарт» расстался с Кевином из-за его драки на студенческой вечеринке.
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