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Сборная России сыграет с Венгрией в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Лондоне состоялась жеребьевка плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.

В ходе жеребьевки выяснилось, что мужская сборная России сыграет с Венгрией. Матчи пройдут 15-17 сентября на территории соперника. 

В феврале россияне в гостях уступили сербам во встрече первого круга Мировой группы.

Остальные пары: 

Казахстан - Аргентина, Колумбия - Хорватия, Швейцария - Беларусия, Нидерланды - Чехия, Португалия - Германия, Япония - Бразилия, Канада - Индия. 

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