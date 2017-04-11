Сборная России сыграет с Венгрией в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса
В Лондоне состоялась жеребьевка плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.
В ходе жеребьевки выяснилось, что мужская сборная России сыграет с Венгрией. Матчи пройдут 15-17 сентября на территории соперника.
В феврале россияне в гостях уступили сербам во встрече первого круга Мировой группы.
Остальные пары:
Казахстан - Аргентина, Колумбия - Хорватия, Швейцария - Беларусия, Нидерланды - Чехия, Португалия - Германия, Япония - Бразилия, Канада - Индия.
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