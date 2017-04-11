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Брэндон Хэлси: Шлеменко умолял дать ему реванш. Собираюсь «раскатать» его в России

Источник:  Mix FightКомментарии

Американский боец смешанного стиля Брэндон Хэлси в преддверии реванша с Александром Шлеменко дал небольшой комментарий.

«Все помнят, чем закончился наш первый бой. Шлеменко потерял сознание через 35 секунд. С тех пор, как я его задушил, парень умолял меня о реванше. Мне нравится идея поехать в Россию и провести бой там. Мне кажется, что в этой стране живут самые крутые фанаты ММА. Ни для кого не секрет, что я отношусь к числу плохих парней. Знаете, что будет по-настоящему круто? Раскатать Шлеменко у него дома. Я дал ему все, что он просил. Я еду на его территорию и буду выступать по его правилам, в его весовой категории. Этот бой пройдет практически на его заднем дворе. Так что, когда я выиграю, у него не будет никаких оправданий. Он просто ничего не сможет скзаать, потому что я создал для него все условия», - сказал Хэлси.

Напомним, что реванш состоится 1 июня в Санкт-Петербурге в рамках турнира  M-1 Challenge. Первый бой состоялся 26 сентября 2014 года в лиге Bellator и завершился победой Хэлси удушающим приемом в первом раунде. 

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