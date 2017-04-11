Клаудио Раньери: Шекспир всегда был честен со мной, а игроки «Лестера» меня не предавали

Бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери снова вернулся к теме своего увольнения из клуба.

- После победы в чемпионате с командой, которая никогда не финишировала так высоко, после подаренной миру сказки, ты вправе ожидать что тебе, по крайней мере, дадут время, когда наступят трудности.

Проблемы были ожидаемы: после невероятного подвига, празднований и контрактов, которые увеличились в четыре раза, если не в пять. Мы двигались по сезону рывками. Успехи в Лиге чемпионов, матчи против «Арсенала», «Эвертона» и «Манчестер Сити» были вспышками лучшего «Лестера».

Крэйг Шекспир всегда был честен со мной, был хорошим ассистентом. А игроки на 100% меня не предавали. Я не участвовал в играх за власть, не питал ни к кому ревности. Все что я могу сказать, уже в прошлом сезоне в клубе были проблемы, - рассказал Раньери.

Напомним, Клаудио Раньери был уволен из «Лестера» в конце февраля. Под руководством его бывшего ассистента Крэйга Шекспира чемпионы Англии значительно улучшили свое положение в турнирной таблице национального первенства, а также пробились в 1/4 финала Лиги чемпионов, где команду ждет встреча с мадридским «Атлетико».



