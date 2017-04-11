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Супруги из Кении выиграли Парижский марафон, в котором приняли участие 250 россиян

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Пол Лонянгата и Пьюрити Рионорипо - супружеская пара из Кении - стали победителями международного Парижского марафона среди мужчин и женщин.

24-летний Лонянгата преодолел дистанцию за 2 часа 6 минут 10 секунд, его 23-летняя супруга - за 2 часа 20 минут 55 секунд. Марафон состоялся во французской столице в 41-й раз. В нем участвовали 57 тыс. спортсменов из 146 стран. Российские спортсмены-профессионалы не могли принять участие в марафоне из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики, но запрет не распространяется на любителей.

Как сообщила представитель оргкомитета марафона Флора Скуарнек, Россию на Парижском марафоне представят более 250 любителей бега.

Марафон традиционно стартовал на Елисейских полях. Его маршрут пролегал по знаменитым улицам и набережным Парижа. Участники забега пересекли площадь Согласия, пробежали по улице Риволи в сторону площади Бастилии. Затем они направились к Венсенскому замку и повернули в сторону Собора Парижской Богоматери, Музея Орсе и Эйфелевой башни, а финишировали участники недалеко от Триумфальной арки.

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