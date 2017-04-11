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Виталий Фридзон: Я бы не сказал, что «Баскония» – самый легкий жребий для ЦСКА

Источник:  «Известия»Комментарии

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон высказался о «Басконии», с которым действующие чемпионы Евролиги сыграют в ¼ финала.

«Я бы не сказал, что «Баскония» – самый легкий жребий для нас. В нынешнем сезоне Евролиги было очень много непредсказуемых матчей, каждая команда могла преподнести сюрприз. Поэтому, если ты хочешь выиграть турнир, ты должен выигрывать всех – будь то «Фенерабахче» или «Реал».

В игре с испанцами все будет зависеть от нашего настроя. Мы внимательно посмотрим два сыгранных матча, тщательно проанализируем поражение в Витории и сделаем правильные выводы по игре лидеров «Басконии», – приводят «Известия» слова Фридзона.

Напомним, серия до трех побед начнется двумя матчами в Москве, которые пройдут 18 и 20 апреля.

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