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Нобель Арустамян: «Барса» - совсем не та машина, что была еще не так давно. Ее можно обыгрывать

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян считает, что «Ювентус» может пройти «Барселону» в Лиге чемпионов.

- Мне кажется, «Барселона» превращается в команду настроения. Если у них есть мотивация отыграть лучший матч в сезоне, они это сделают – так и случилось в ответной встрече с «ПСЖ». Четвертьфинал для «Барсы» – это битва с лучшей командой Италии, и это шанс доказать, что «ПСЖ» каталонцы проходили не зря.

Но я склонен к тому, что нынешняя «Барса» – совсем не та машина, что была еще не так давно. Ее, несомненно, можно обыгрывать. На выходных это сделала «Малага», месяц назад – «Депортиво». Да и в турнирной таблице «Барса» отстает от «Реала», имеющего игру в запасе.

Арриго Сакки, на мой взгляд, прав: разница между «Барселоной», «Реалом», «Баварией» и «Ювентусом» сократилась. И не только потому, что «Юве» сделал шаг вперед, но и потому, что остальные трое сделали шаг назад. Время доказать это в очном противостоянии, - написал Арустамян в своей колонке на «Матч ТВ». 

В рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с «Барселоной». Встреча пройдет на «Юветнус Стэдиум» в Турине и начнется в 21:45 по московскому времени. 

Напомним, в последний раз команды встречались в июне 2015 года в финале Лиги чемпионов, тогда команда Луиса Энрике одержала победу со счетом 3:1. 

Матч

Ювентус - Барселона

Место и дата

11 апреля 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция

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