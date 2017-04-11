Нойер оправился от травмы и готов сыграть в среду против «Реала»
Основной вратарь «Баварии» Мануэль Нойер вернулся в общую группу накануне первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
Напомним, голкипер пропустил последние матчи своего клуба и сборной Германии из-за операции на левой стопе. На последнем рубеже клуба его временно заменял Свен Ульрайх.
Willkommen zurück, @Manuel_Neuer und @esmuellert_! #MiaSanMia pic.twitter.com/756haoDXRU— FC Bayern München (@FCBayern) 10 апреля 2017 г.
Также к тренировкам приступил форвард Томас Мюллер, не игравший в субботнем матче с дортмундской «Боруссией» (4:1). Должен принять участие в завтрашней игре и форвард Роберт Левандовски, несмотря на полученный в последнем матче ушиб плеча.
А вот центральный защитник Матс Хуммельс из-за мышечного растяжения встречу с «Реалом» на «Альянц Арене» пропустит.
Матч
Место и дата
12 апреля 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция