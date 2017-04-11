Дмитрий Вишневский: Реализация моментов помешала «Динамо» пройти дальше в плей-офф
Защитник «Динамо»
Дмитрий Вишневский подвел итоги сезона, в котором бело-голубые заняли третье
место в Западной конференции и дошли до второго раунда плей-офф, где в пяти
матчах проиграли СКА.
– Как оцениваете свою
игру и игру команды в целом?
– Не очень высоко – на протяжении сезона команда играла нестабильно: где-то хорошо, где-то плохо. К концу нам удалось найти свою игру, но самое основное – плей-офф – не прошли, поэтому, можно сказать, что результат нулевой. А собой я совсем недоволен – очень плохо играл.
– Что помешало
«Динамо» бороться дальше?
– Реализации моментов.
– Кто, на ваш взгляд,
был самым сильным соперником в сезоне? С кем сложнее всего было играть?
– По моему мнению, самой сложной стала серия с «Торпедо» в плей-офф.
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