Дмитрий Вишневский: Реализация моментов помешала «Динамо» пройти дальше в плей-офф

Защитник «Динамо» Дмитрий Вишневский подвел итоги сезона, в котором бело-голубые заняли третье место в Западной конференции и дошли до второго раунда плей-офф, где в пяти матчах проиграли СКА.

– Как оцениваете свою игру и игру команды в целом?

– Не очень высоко – на протяжении сезона команда играла нестабильно: где-то хорошо, где-то плохо. К концу нам удалось найти свою игру, но самое основное – плей-офф – не прошли, поэтому, можно сказать, что результат нулевой. А собой я совсем недоволен – очень плохо играл.

– Что помешало «Динамо» бороться дальше?

– Реализации моментов.

– Кто, на ваш взгляд, был самым сильным соперником в сезоне? С кем сложнее всего было играть?

– По моему мнению, самой сложной стала серия с «Торпедо» в плей-офф.