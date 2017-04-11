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Александр Самедов: Футболисты сборной России считают Кубок конфедераций супертурниром

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов назвал Кубок конфедераций супертурниром.

- Футболисты сборной России считают, что Кубок конфедераций - это супертурнир, таких много не бывает. Мы ждем его с нетерпением. Мы постараемся как можно лучше выступить на групповом этапе и выйти в плей-офф, - сказал Самедов.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе в группе A сыграют Россия, Новая Зеландия, Португалия и Мексика, а в группе B – Камерун, Чили, Австралия и Германия. 

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