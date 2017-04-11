Алексей Мишин: Мой главный вклад – это не спортивные результаты, а система упражнений для обучения прыжкам

Заслуженный тренер России Алексей Мишин прокомментировал свое включение в Зал славы фигурного катания.

«Я бы не сказал, что это важно, но это, безусловно, приятно. А когда меня спрашивают, что я считаю главным вкладом в развитие фигурного катания, я могу сказать определенно – это не собственные спортивные заслуги и не спортивные заслуги моих учеников, которые неоднократно выиграли все возможные существующие медали и титулы, а именно та система упражнений, которую я создал для обучения фигурному катанию и прыжках», – приводит «Р-Спорт» слова Мишина

Напомним, церемония включения Мишина и олимпийского чемпиона Алексея Ягудина прошла в понедельник в Колорадо Спрингс.