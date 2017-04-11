Павлюченко договорился с «Уралом» о продлении контракта

Форвард «Урала» Роман Павлюченко продолжит карьеру в клубе. Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил о том, что 35-летний нападающий продлит контракт, истекающий в конце сезона.

«Контракт мы перезаключим, уже обо всем договорились. Роман хочет этого, мы тоже, сейчас он игрок футбольного клуба «Урал», – приводит ТАСС слова Иванова.

Напомним, Павлюченко перешел в «Урал» из «Кубани» летом 2016 года. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей в премьер-лиге, забил три гола и сделал одну голевую передачу.

Добавим, что «Урал» занимает 11-е место в премьер-лиге, набрав 26 очков в 22 матчах. Также команда сыграет в финале Кубка России с «Локомотивом».