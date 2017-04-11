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Владислав Третьяк: Россия должна выигрывать каждый чемпионат мира, одну молодежь приглашать неправильно

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился своим видением принципов комплектования национальной команды.

- Тренерский штаб комплектует состав сборной России и отвечает за результат, но мое личное мнение, что мы должны выигрывать чемпионат мира, каждый чемпионат мира. Одну молодежь, на мой взгляд, приглашать неправильно. Если условно освободятся в плей-офф НХЛ Александр Овечкин или Евгений Малкин, как их не взять на чемпионат мира, если они будут готовы? Это дело тренера, кого брать, но я так скажу: мы, конечно, хоть и готовимся к Олимпиаде, это хорошо и важно, но команда должна выглядеть солидно, - заявил Третьяк.

Напомним, 3 апреля НХЛ официально заявила о том, что хоккеисты лиги не будут допущены на олимпийский турнир 2018 года в Пхенчхан.

Чемпионат мира-2017 пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.

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