Владислав Третьяк: Завтра еду в Питер на финал КХЛ
Президент ФХР Владислав Третьяк – о финальной серии плей-офф Кубка Гагарина.
- Серия проходит увлекательно, встречаются классные команды, победителя предсказать очень сложно. Завтра отправляюсь в Питер живьем посмотреть прекрасный хоккей, почувствовать дух финала.
- Вопрос лучшему вратарю XX века – о голкиперах из команд-финалистов.
- Тут и спрашивать не надо. Вратари показывают достойную игру, они одни из лучших на поле.
- Судейство тоже на уровне?
- Давайте говорить о настоящих героях матчей. А судейство пусть обсуждают специально обученные люди.
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