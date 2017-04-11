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Владислав Третьяк: Завтра еду в Питер на финал КХЛ

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент ФХР Владислав Третьяк – о финальной серии плей-офф Кубка Гагарина.

- Серия проходит увлекательно, встречаются классные команды, победителя предсказать очень сложно. Завтра отправляюсь в Питер живьем посмотреть прекрасный хоккей, почувствовать дух финала.

- Вопрос лучшему вратарю XX века – о голкиперах из команд-финалистов.
- Тут и спрашивать не надо. Вратари показывают достойную игру, они одни из лучших на поле.

- Судейство тоже на уровне?
- Давайте говорить о настоящих героях матчей. А судейство пусть обсуждают специально обученные люди.

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