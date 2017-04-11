Владислав Третьяк: Завтра еду в Питер на финал КХЛ

Президент ФХР Владислав Третьяк – о финальной серии плей-офф Кубка Гагарина.

- Серия проходит увлекательно, встречаются классные команды, победителя предсказать очень сложно. Завтра отправляюсь в Питер живьем посмотреть прекрасный хоккей, почувствовать дух финала.



- Вопрос лучшему вратарю XX века – о голкиперах из команд-финалистов.

- Тут и спрашивать не надо. Вратари показывают достойную игру, они одни из лучших на поле.

- Судейство тоже на уровне?

- Давайте говорить о настоящих героях матчей. А судейство пусть обсуждают специально обученные люди.