Давид Хочолава стал игроком «Шахтера»
Защитник «Черноморца» Давид Хочолава продолжит карьеру в «Шахтере». Футболист подписал контракт с донецким клубом сроком на пять лет.
Он присоединится к «Шахтеру» с сезона – 2017/18.
Хочолава выступал в грузинских клубах «Саско» (Тбилиси), «Металлург» (Рустави), «Сиони» (Болниси), «Динамо» (Тбилиси), «Колхети» (Поти) и «Шукура» (Кобулети). Цвета «Черноморца» игрок защищает с сезона-2015/16. В украинской премьер-лиге провел 39 матчей, забил 3 мяча.
Впервые защитник был вызван в сборную Грузии в августе 2016 года. В его активе три матча за национальную команду.
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