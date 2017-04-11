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Владислав Третьяк: Если Овечкин и Малкин захотят приехать на чемпионат мира, мы их не можем не позвать

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент ФХР Владислав Третьяк – о приглашении игроков из НХЛ в сборную на чемпионат мира.

- Я говорил, что в условиях, когда НХЛ отказалась отпустить своих игроков на Олимпиаду, на чемпионате мира в Кельне надо проверить побольше хоккеистов из КХЛ. Но это не означает, что надо отказаться от наших энхаэловцев. В Новогорск скоро должны приехать вратарь Василевский, защитник Проворов, нападающие Любимов и Кучеров. Допустим, если «Вашингтон» и «Питтсбург» вылетят из Кубка Стэнли, а Овечкин и Малкин захотят сыграть на чемпионате мира, мы же не можем их не позвать. Впрочем, состав определяет тренерский штаб во главе с Олегом Знарком. Им решать.

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