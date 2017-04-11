Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» может отправить Луческу в отставку в случае проигрыша «Спартаку»

Источник:  Федеральное агентство новостей (ФАН)Комментарии

Если «Зенит» проиграет «Спартаку» в 23-м туре чемпионата страны, руководство петербуржцев рассмотрит вариант с отставкой главного тренера команды Мирчи Луческу, сообщает Федеральное агентство новостей.

По ифнормации источника, руководство «Зенита» недовольно не только результатами команды, но и тем, что конфликт между румынским специалистом и игроками фактически стал открытым. В случае поражения от красно-белых, «Зенит» рискует осложнить себе жизнь в борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов, что автоматически усложняет финансовое положение клуба в условиях фейр-плей. По словам источника, румынский наставник уже проинформирован о ситуации.

Ранее питерский клуб вылетел из розыгрышей Лиги Европы и Кубка России.  

Напомним, что Луческу возглавил «Зенит» в мае 2016 года. Ранее румынский специалист работал в донецком «Шахтере».   

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 16 апреля в 20600 в Москве.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Павлюченко договорился с «Уралом» о продлении контрактаФорвард «Урала» Роман Павлюченко продолжит карьеру в клубе. Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил о том, что 35-летний нападающий продлит контракт, истекающий в конце сезона.«Сейчас я расскажу сказку, как румын «Спартак» чемпионом сделал». Обзор гостевых«Сейчас я расскажу сказку, как румын «Спартак» чемпионом сделал». Обзор гостевых«Советский спорт» подводит итоги 22-го тура чемпионата России, заглядывая в гостевые книги болельщиков сыгравших клубов.Вячеслав Колосков: Главный конкурент «Спартака» – ЦСКА. У «Зенита» нет игры, это разрозненная командаПочетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о претендентах на чемпионство на премьер-лиге.«Црвена Звезда» дружит и со «Спартаком», и с «Зенитом». Почему это нормально?«Црвена Звезда» дружит и со «Спартаком», и с «Зенитом». Почему это нормально?Как бы ни относились друг к другу петербургский и московский клуб, в одном деле они едины – в хорошем отношении к сербской «красной звезде».Юра Мовсисян вошел в команду недели MLSНападающий клуба «Реал Солт-Лейк» Юра Мовсисян признан одним из лучших игроков прошедшей недели в MLS.Эдгар Манучарян: Я не приехал в «Урал» считать дни и получать деньгиНападающий «Урала» Эдгар Манучарян рассказал, почему после завершения прошлого сезона уехал из Екатеринбурга играть в чемпионате Таиланда.Александр Ширко: В «Зените» чувствуется негативная атмосфераБывший нападающий «Спартака» и сборной России Александр Ширко полагает, что напряженная атмосфера в «Зените» едва ли позволит команде бороться за чемпионский титул.«Спартак» – «Зенит». Главным арбитром назначен Александр Егоров, на матче будут работать пять судейСтали известны судейские бригады, которые будут работать на матчах 23-го тура чемпионата России по футболу, сообщает официальный сайт РФС.Михаил Гершкович: Луческу явно прогадал с методами работы на сборахИзвестный советский футболист и тренер Михаил Гершкович считает, что у «Зенита» на сегодняшний день очень много проблем.«Спартак» поздравил Ярцева с днем рождения«Спартак» на своем официальном сайте поздравил с днем рождения заслуженного тренера России Георгия Ярцева с 69-летием.«Матч со «Спартаком» – последний шанс «Зенита». Пока вы спали (видео)«Матч со «Спартаком» – последний шанс «Зенита». Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.Ещенко летом может покинуть «Спартак»Защитник «Спартака» Андрей Ещенко летом может покинуть клуб, сообщают «Известия».Шамиль Газизов: «Уфа» не будет препятствовать уходу Семака в «Зенит»Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что башкирский клуб действительно готов отпустить Сергея Семака в «Зенит» по окончании сезона, если от питерского клуба поступит конкретное предложение.По окончании сезона «Уфа» готова отпустить Семака в «Зенит»Наставник «Уфы» Сергей Семак по окончании сезона может вернуться в «Зенит» на позицию главного тренера, сообщают «Известия».Вадим Евсеев: Кто-то считает результаты «Спартака» везением. Я так не считаюВадим Евсеев: Кто-то считает результаты «Спартака» везением. Я так не считаюБывший игрок московского «Спартака» Вадим Евсеев поделился своим мнением о прошедших играх РФПЛСергей Игнашевич: Ничья с «Краснодаром» нас не устраивала, поэтому мы рисковалиЗащитник ЦСКА Сергей Игнашевич прокомментировал результат матча 22-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:1).День в истории: Георгию Ярцеву – 69!Сегодня празднует свое 69-летие Георгий Александрович Ярцев — советский футболист, советский и российский футбольный тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер России.Андрей Червиченко: «Зенит» подходит к матчу со «Спартаком» разобраннымАндрей Червиченко: «Зенит» подходит к матчу со «Спартаком» разобраннымБывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «Советскому спорту» рассказал о предстоящем матче «Спартака» против «Зенита».«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, ЦСКА – пятыйПосле 22-го тура средняя посещаемость премьер-лиги составляет 11294 человека. Лидером остается «Спартак» – 30143 человека. Второе место у «Зенита» – 17465. Тройку замыкает «Краснодар» – 16612.В 22-м туре установлена лучшая посещаемость в весеннем отрезкеМатчи 22-го тура премьер-лиги посетили 102986 человек, то есть средняя аудитория составила 12873 человека. Стадионы заполнились на 57%.
Фигурное катание
Алексей Мишин: Мой главный вклад – это не спортивные результаты, а система упражнений для обучения прыжкам
Футбол
Нойер оправился от травмы и готов сыграть в среду против «Реала»
Футбол
Нобель Арустамян: «Барса» – совсем не та машина, что была еще не так давно. Ее можно обыгрывать
Футбол
Дональд Трамп поддержал заявку США, Канады и Мексики на проведение ЧМ-2026
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Мирча Луческу
Мирча Луческувсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости