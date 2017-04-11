Федор Климов: Давно понял, что со Столбовой могу достичь чего-то серьезного, а порознь – большой вопрос

Олимпийский чемпион Федор Климов рассказал об отношениях со своей партнершей Ксенией Столбовой.

– Полная противоположность меня, – приводит «Р-Спорт» слова Климова. – Я – спокойный, она – взрывная. Она из тех, кто «убивает» соперника. И союзника тоже (улыбается). Всех. А я к соперничеству подхожу уравновешенно. И хорошо, что хотя бы один человек в паре такой.

– Когда вы со Столбовой поняли, что друг без друга никуда?

– Я давно это понял. Когда пошли первые результаты, пришел к выводу, что с ней я могу достичь чего-то серьезного, а порознь – большой вопрос.

– А моментов на тему «Все, расходимся!» никогда не возникает?

– Да регулярно! Но эти эпизоды происходят от эмоций, от какой-то несущественной ругани.

– Что до сих пор делите?

– Только тренировки, из-за другого у нас нет повода поругаться. Перед чемпионатом России зрел между нами небольшой конфликт. Накопилось все, что можно, ведь за короткий промежуток нам нужно было восстановиться и морально, и физически, вот прямо перед отъездом в Челябинск спустили все эмоции! И нормально выступили.

Напомним, Столбова и Климов стали олимпийскими чемпионами в командном турнире и завоевали серебро в личном.

Также в 2014 году они стали вторыми на чемпионате мира. На чемпионатах Европы у пары три медали: два серебра (2014, 2015) и одна бронза (2012).

В нынешнем сезоне Столбова и Климов в третий раз стали чемпионами России, но на чемпионате мира и Европы не попали в число призером.