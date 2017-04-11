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Владислав Третьяк: Олимпийское золото – оно и в Африке золото

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент ФХР Владислав Третьяк – о значимости медалей Олимпийских игр.

- Если энхаэловцы не приедут в Пхенчхан, то пойдут разговоры – мол, медали Игр потеряют в весе. Золото станет столь престижно, как на больших Олимпиадах с участием всех сильнейших хоккеистов мира.

- Это все досужие разговоры. Вы правильно сказали. Я принял участие в четырех Олимпиадах, трижды побеждал. И скажу вам честно: олимпийская медаль – она и в Африке медаль. Тем более золотая.

А профессионалов из НХЛ мы побеждали в 1972-м, 1974-м, 1976-м, 1979-м и в 1981-м годах. Это и Суперсерии, и Кубок Вызова, и Кубок Канады. Считаю, мы им ни в чем не уступали. Но все равно золотая олимпийская медаль стоит особняком, ценится превыше всего.

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