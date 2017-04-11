Андре Уорд: Я не собираюсь возвращаться в суперсредний вес даже ради боя с Головкиным

Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям американец Андре Уорд намерен продолжать карьеру именно в этой категории.

- Я не собираюсь опускаться в категорию 168 фунтов. Я сказал об этом еще перед тем, как перешел в полутяжелый вес, и я не лукавил. У Головкина была реальная возможность провести такой бой. Он не захотел. Я не собираюсь возвращаться в суперсредний вес. Когда вы поднимаетесь в весе, то не можете вернуться назад. Если он захочет подняться, это будет другая история, но я не собираюсь возвращаться в прошлое, - заявил Уорд.

17 июня в Лас-Вегасе Андре Уорд проведет повторный поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.

На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.

Геннадий Головкин в последнем бою одержал непростую победу по очкам над американцем Дэниелом Джейкобсом.

