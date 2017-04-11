Букмекеры не видят фаворита в матче «Ювентус» - «Барселона»
Сегодня «Ювентус» и «Барселона» сыграют в Турине первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
Букмекеры оценивают шансы команд на победу примерно одинаково: «Ювентус» (2,66) и «Барселона» (2,69). На ничью можно поставить с коэффициентом 3,30.
Напомним, на стадии 1/8 финала «Ювентус» уверенно прошел «Порту», а каталонцы сломили сопротивление «ПСЖ» благодаря исторической победе на своем поле со счетом 6:1.
Матч
Место и дата
11 апреля 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция
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