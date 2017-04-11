Родина вышла во второй круг турнира в Биле
Россиянка Евгения Родина пробилась во второй круг теннисного турнира в швейцарском Биле, призовой фонд которого превышает 225 тысяч евро.
В первом круге соперницей Родиной была третья ракетка соревнований венгеркой Тимей Бабош. Теннисистка отказалась от продолжения борьбы во втором сете при счете 7:6 (9:7), 4:2 в пользу россиянки. Встреча продолжалась почти 1,5 часа.
Во втором круге Родина сыграет с победительницей матча между эстонкой Анетт Контавейт и британкой Хитер Уотсон.
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