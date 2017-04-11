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Главный тренер и спортивный директор «Палермо» отправлены в отставку

Источник:  ФК «Палермо»Комментарии

Руководство «Палермо» отправило в отставку главного тренера команды Диего Лопеса и спортивного директора Николу Салерно.

Об этом сообщает официальный сайт клуба. 

- Благодарим их за все, что они дали клубу. У нас есть долг перед нашими болельщиками и цветами нашего клуба. Нужно продолжать бороться. У нас сейчас трудные времена, но мы делаем все возможное, чтобы исправить ситуацию. Я предложил игрокам дополнительные премии. Новым тренером будет Диего Бортолуцци, ранее работавший в нашей академии, — заявил президент сицилийцев Пол Баккальини.

После 31-го тура серии А «Палермо» занимает в турнирной таблице предпоследнее, 19-е место (15 очков).

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