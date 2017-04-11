Главный тренер и спортивный директор «Палермо» отправлены в отставку
Руководство «Палермо» отправило в отставку главного тренера команды Диего Лопеса и спортивного директора Николу Салерно.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
- Благодарим их за все, что они дали клубу. У нас есть долг перед нашими
болельщиками и цветами нашего клуба. Нужно продолжать бороться. У нас
сейчас трудные времена, но мы делаем все возможное, чтобы исправить ситуацию. Я предложил
игрокам дополнительные премии. Новым тренером будет Диего Бортолуцци,
ранее работавший в нашей академии, — заявил президент сицилийцев
Пол Баккальини.
После 31-го тура серии А «Палермо» занимает в турнирной таблице предпоследнее, 19-е место (15 очков).
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