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Букмекеры считаю дортмундскую «Боруссию» явным фаворитом в домашнем матче с «Монако»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня дортмундская «Боруссия» сыграет на своем поле с «Монако» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. 

На победу немецкого клуба можно поставить с коэффициентом 1,55. Средние котировки на победу «Монако» - 5,17, на ничью - 4,70.

Напомним, на стадии 1/8 финала «Боруссия» прошла «Бенфику», а «Монако» выбил из борьбы «Манчестер Сити».

Ожидается, что встречу пропустит ряд ключевых игроков «шмелей» - Синдзи Кагава, Лукаш Пищек, Юлиан Вайгль, Андре Шюррле. В то же время, в общую группу «Боруссии» вернулся атакующий полузащитник Марко Ройс.

Матч

Боруссия - Монако

Место и дата

11 апреля 21:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция


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