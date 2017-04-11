150 российских болельщиков получили запрет на посещение стадионов

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что около 150 российских болельщиков попали в черный список лиц, которым запрещено посещать стадионы в нашей стране.

- Введена такая мера как запрет на посещение стадионов, в список попали около 150 человек. У каждого российского клуба есть службы безопасности, службы по работе с фанатами, и вы видите - культура боления меняется. Мы работаем с болельщиками, - цитирует Мутко ТАСС.

Если кто-то из этого черного списка посетит спортивное мероприятие, на него будет наложено административное наказание - штраф в размере от 20 до 25 тысяч рублей или арест на 15 суток.

