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150 российских болельщиков получили запрет на посещение стадионов

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что около 150 российских болельщиков попали в черный список лиц, которым запрещено посещать стадионы в нашей стране. 

- Введена такая мера как запрет на посещение стадионов, в список попали около 150 человек. У каждого российского клуба есть службы безопасности, службы по работе с фанатами, и вы видите - культура боления меняется. Мы работаем с болельщиками, - цитирует Мутко ТАСС.

Если кто-то из этого черного списка посетит спортивное мероприятие, на него будет наложено административное наказание - штраф в размере от 20 до 25 тысяч рублей или арест на 15 суток. 

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