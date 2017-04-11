«Рединг» могут не допустить в премьер-лигу
Руководство
премьер-лиги может не допустить в элиту «Рединг», если команда добьется права
на повышения в классе по итогам сезона в чемпионшипе, сообщает The Telegraph.
В ближайшее время владельцем клуба может стать китаец Дай Йонг и его сестра Дай Ксю Ли, которые в сентябре пытались приобрести «Халл Сити», но сделка была заблокирована премьер-лигой из-за ее непрозрачности.
В этот раз потенциальные владельцы «Рединга» рассчитывают оформить покупку клуба по иной схеме, которая предварительно получила одобрение со стороны Английской футбольной лиги.
Однако премьер-лига при оценке сделки не собирается игнорировать предыдущую неудачную попытку Йонга и Ли приобрести «Халл», из-за чего может возникнуть беспрецедентная ситуация, при которой команда, добившаяся повышения в классе, останется в чемпионшипе.
Напомним, «Рединг» занимает четвертое место и претендует на участие в плей-офф за выход в премьер-лигу.