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«Рединг» могут не допустить в премьер-лигу

Источник:  The TelegraphКомментарии

Руководство премьер-лиги может не допустить в элиту «Рединг», если команда добьется права на повышения в классе по итогам сезона в чемпионшипе, сообщает The Telegraph.

В ближайшее время владельцем клуба может стать китаец Дай Йонг и его сестра Дай Ксю Ли, которые в сентябре пытались приобрести «Халл Сити», но сделка была заблокирована премьер-лигой из-за ее непрозрачности.

В этот раз потенциальные владельцы «Рединга» рассчитывают оформить покупку клуба по иной схеме, которая предварительно получила одобрение со стороны Английской футбольной лиги.

Однако премьер-лига при оценке сделки не собирается игнорировать предыдущую неудачную попытку Йонга и Ли приобрести «Халл», из-за чего может возникнуть беспрецедентная ситуация, при которой команда, добившаяся повышения в классе, останется в чемпионшипе.

Напомним, «Рединг» занимает четвертое место и претендует на участие в плей-офф за выход в премьер-лигу.

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