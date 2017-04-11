Хави: Дибала готов к переезду в «Барселону»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес выразил мнение, что форвард «Ювентуса» Пауло Дибала соответствует уровню каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые попробуют приобрести игрока сборной Аргентины грядущим летом.

«Думаю, Дибала прекрасно впишется в состав «Барселоны». Он талантливый игрок, который способен выступать за любую команду. Несмотря на свой возраст, Пауло уже доказал всем, что является игроком мирового класса. На мой взгляд, он готов к переезду в «Барселону».

Мы видим, что Дибала показывает отличный результат в чемпионате Италии. Особенно, если речь идет о таком клубе, как «Ювентус. Это очень тяжело», – приводит слова Хави интернет-портал Goal.