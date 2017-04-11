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Сергей Устюгов: Не думал, что столько людей смотрят лыжные гонки

Источник:  АСН «Тюменская Арена»Комментарии

Двукратный чемпион мира и победитель «Тур де Ски» Сергей Устюгов высказался о сравнениях с биатлонистом Евгением Устюговым и своей популярности в Норвегии и России.

– С Женькой я уже давно знаком. Одно время у меня даже была мысль проверить – вдруг действительно есть какие-то родственные связи. Но потом это отошло на второй план, – приводит АСН «Тюменская Арена» слова Устюгова. – Часто еще по юниорам спрашивали – не родственник ли я. Но нет – мы просто однофамильцы. Интересно, что недавно в Екатеринбурге я был на соревнованиях по биатлону. Ко мне подошел тренер из Красноярска и сказал, то он – тренер Евгения Устюгова. Был доволен, что фамилия продолжает звучать (смеется).

– На улицах вас уже узнают? Если не в России, может, в Норвегии?
– В скандинавской стране – да. Было, когда я бежал кросс, разминался, мимо проезжающая машина остановилась. Ребята попросили сфотографироваться. Было неожиданно. В России в аэропорту, уже после международного сезона, тоже просили о фото. Для меня был шок. Не думал, что столько людей смотрят лыжные гонки. Это приятно.

Напомним, в нынешнем сезоне Устюгов стал победителем многодневки «Тур де Ски». На чемпионате мира он выиграл два золота (скиатлон, командный спринт) и три серебра (личный спринт, эстафета и гонка на 50 км).

Всего по ходу сезона Устюгов одержал восемь побед.

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