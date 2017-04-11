Шубенков, Кучина и еще пять легкоатлетов допущены до международных стартов

Семь легкоатлетов сборной России были допущены до международных соревнований в качестве нейтральных спортсменов, сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

До международных стартов допущены: чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков, прыгуны в высоту Даниил Цыплаков и Мария Кучина, ходоки Сергей Широбоков и Яна Смердова, прыгуны с шестом Илья Мудров и Ольга Муллина.

В общей сложности в 2017 году было одобрено 10 заявок российских легкоатлетов, 17 - отклонено.

Напомним, IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила ВФЛА и российских легкоатлетов от международных стартов после обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил со стороны комиссии Всемирного антидопингового агентства. На данный момент россияне имеют возможность подачи индивидуальных заявок в IAAF на участие в международных турнирах под нейтральным флагом.