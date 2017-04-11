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Филипе Луис: Гризманн останется в «Атлетико» на следующий сезон

Источник:  Goal.comКомментарии

Защитник мадридского «Атлетико» Филипе Луис прокомментировал информацию о возможном уходе из столичного клуба форварда Антуана Гризманна.

«Нам не нужно ничего говорить, потому что все прекрасно знают, что Антуан останется в команде. Гризманн – настоящий гений. Мне понятно, почему он будет претендовать на «Золотой мяч», – приводит слова бразильца интернет-портал Goal.

Ранее представитель игрока сборной Франции сообщил, что его клиент рассматривает предложения от «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала», «Челси» и «Манчестер Сити».

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