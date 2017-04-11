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Андрей «Ghostik» Кадык: Когда вышли со второго места в группе, то уже рассчитывали на топ-4

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Игрок команды Team Empire Андрей «Ghostik» Кадык в интервью порталу «Чемпионат» рассказал о выступлении коллектива на DAC 2017, о новом патче и о дальнейших планах команды.

«Когда мы собирались на турнир, тяжело было оценить наши возможности и сказать, на что мы способны. Мы были уверены в своих силах, понимали, что у нас есть какие-то недочёты, но в принципе играли хорошо. Мы ожидали, что можем неплохо выступить. Но рассчитывать на какое-то место мы не могли, потому что не знали, чего ожидать от других команд. 

Когда вышли со второго места в группе, то уже рассчитывали на топ-4, если честно. Были уверены, что даже если проиграем в верхней сетке, то пройдём ещё раунд в нижней. Конечно, там были некоторые неудобные соперники, но во время групповой стадии мы хорошо себя чувствовали против китайских команд. В плей-офф немного не пошло, хотя были близки к победе и над IG, и над IG.V. Просто перемудрили сами себя, а где-то не хватило опыта. Может, в чём-то сыграла свою роль нервозность. Много можно найти причин. Но после групп мы были уверены, что на этом не остановимся и заберёмся выше.

В этом патче нет каких-то глобальных изменений, кроме возвращения Treant Protector. Как саппорт 4 позиции он выглядит очень хорошо, думаю, многие его будут использовать. Мне эта версия нравится, и многие разделяют это мнение. Почти всех героев можно использовать, каждая команда может играть в комфортную стратегию. 

Мы постараемся успеть везде. Точно будем играть на квалификациях DreamLeague, The Summit, Кубок России, Epicenter. Как минимум эти 4 турнира мы будем играть на полном серьезе и с полной ответственностью. И, конечно же, квалификации на The International. Да, будет очень плотный график, но мы знали, на что шли. Нам не привыкать. Время отдохнуть найдем как-нибудь потом».

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