Даниил Квят: Не исключено, что я и в будущем буду выступать за «Торо Россо»

Российский пилот Даниил Квят поделился соображениями относительно своего будущего в «Формуле-1».

- Прямо сейчас я не беспокоюсь о своем будущем, я просто сосредоточен на своей работе на трассе. Это то, что важно для меня. В настоящее время «Торо Россо» - очень хорошее место для развития карьеры. Не исключено, что и в будущем я буду именно здесь, это конкурентоспособная команда. Как я уже говорил, если ты преуспеваешь, тебе просто остается держать открытыми свои глаза, - рассказал Квят.

Напомним, Даниил Квят был переведен из команды «Ред Булл» в «Торо Россо» летом 2016 года.

В последней гонке («Гран-при Китая») российский пилот не смог финишировать из-за возникших проблем с мотором.

