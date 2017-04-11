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Льюис Хэмилтон: «Феррари» будет очень быстра в Бахрейне

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, чего ждет от гонки Гран-при Бахрейна в Сахире.

«Гран-при в Бахрейне обычно проходит в жарких условиях, в которых «Феррари» конкурентоспособна. Прохладные условия в Шанхае хорошо подошли нашей машине, но при более высоких температурах в Мельбурне гонка прошла для нас не лучшим образом. Мы продолжаем изучать особенности новых шин.

Думаю, «Феррари» окажется очень быстра в гонке. С другой стороны, на трассе в Бахрейне много прямых, на которых мы можем реализовать наше преимущество мощности двигателя», – приводит Autosport.com.ru слова Хэмилтона.

Напомним, третий этап чемпионата мира Гран-при Бахрейна пройдет 14-16 апреля на автодроме в Сахире.

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