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Десайи считает, что «Челси» следует отказаться от трансфера Мораты и вернуть Лукаку

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший защитник «Челси» Марсель Десайи высказался о ситуации форварда «синих» Диего Косты, а также заявил, что лондонский клуб обязан вернуть нападающего Ромелу Лукаку.

По словам француза, клуб должен отказаться от идеи приглашения форварда мадридского «Реала» Альваро Мораты.

«Деньги в современной футболе играют очень большую роль. Если Диего Косте поступит предложение от китайского клуба, то он должен покинуть команду. Фанаты никогда не привязывались к игрокам, поскольку для людей важнее сам клуб. Что бы я сделал на месте Косты? Остался в команде, потому что никто не сможет вытеснить его стартового состава. 

Лично мне хотелось бы видеть в «Челси» Ромелу Лукаку. Помню, как он не забил пенальти в матче за Суперкубок УЕФА, а после Жозе Моуринью отправил его в другой клуб. Но Лукаку не сдался, он работал над собой, и сейчас является лучшим нападающим премьер-лиги. Мы хотим его видеть в «Челси», – цитирует француза talkSPORT.

Альваро Мората: Видимо, Конте звонит мне на старый телефон

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