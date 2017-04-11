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Карасев назначен на матч «Аякс» – «Шальке» в Лиге Европы

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Российский арбитр Сергей Карасев будет работать на первом четвертьфинальном матче Лиги Европы между «Аяксом» и «Шальке», сообщает пресс-служба УЕФА.

Его ассистентами будут Антон Аверьянов иТихон Калугин. Дополнительные ассистенты – Сергей Лапочкин, Сергей Иванов, четвертый рефери – Игорь Демешко.

Матч «Аякс» - «Шальке» состоится 13 апреля в 22:05 мск. Ответная игра назначена на 20 апреля и пройдет в Германии.  

Матч

Аякс - Шальке 04

Место и дата

13 апреля 22:05, Амстердам Арена, Онлайн-трансляция

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