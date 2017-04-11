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Владимир Кличко: В поражении от Фьюри виноват только я сам, но теперь впереди Джошуа

Источник:  The IndependentКомментарии

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко намерен вернуть себе былые позиции в поединки с британцем Энтони Джошуа.

- Только моя вина в том, что я проиграл Тайсону Фьюри, и только я виноват во всех своих четырех поражениях на профессиональном ринге. В поединке с Фьюри я был слишком осторожен. Поражение не было виной моей команды или заслугой Тайсона. Дело лишь во мне самом.

Мне был нужен реванш с Фьюри и я был готов к нему дважды. Но теперь он ушел и настало время Джошуа.

Я был чемпионом долгое время и теперь должен начать все заново. Такое бывало и раньше, я проигрывал и возвращался. Люди уже забыли, что я не всегда был на вершине. Я ненавидел проигрывать и ненавижу это сейчас. Поэтому бой с Джошуа будет самым важным в моей карьере, - заявил Кличко.

Напомним, бой Владимир Кличко - Энтони Джошуа состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 29 апреля. На кону будут стоять чемпионские пояса WBA и IBF в тяжелом весе. 

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